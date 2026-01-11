LIVE Musetti-Bublik 6-7 2-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | nuovo break del kazako si mette male per l’azzurro!

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti e Bublik all’ATP Hong Kong 2026. Al momento, il kazako ha strappato un altro break, complicando la situazione per l’azzurro. Aggiorna questa pagina per restare informato sugli sviluppi e sui punteggi aggiornati. Dopo la finale di doppio, continua a seguire anche le altre partite in corso.

Seconda palla. A-40 Esce il rovescio di Bublik. Seconda palla. 40-40 Altra risposta profondissima di Bublik, dritto vincente a chiude lo scambio. 40-30 Non passa il cross in corsa di Musetti. Seconda palla. 40-15 Lascia andare la risposta Bublik, non trova fortuna il tentativo di difesa di Lorenzo. 40-0 Prima vincente dell'azzurro. 30-0 In rete il rovescio diagonale in corsa. 15-0 Servizio e rovescio vincente di Musetti che ora ha bisogno di un miracolo. 2-4 GAME BUBLIK. Con l'ace, il kazako chiude un servizio dominato.

Musetti-Bublik, in diretta la finale del torneo di Hong Kong x.com

Atp Hong Kong 2026, Musetti-Bublik in finale: ecco a che ora si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

