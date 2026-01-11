LIVE Musetti-Bublik 2-3 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | inizio del match dominato dall’equilibrio

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Bublik, valido per l’ATP Hong Kong 2026, con il punteggio attuale di 2-3. Il match si presenta equilibrato, con momenti di sostanziale parità tra i due giocatori. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e per seguire anche le altre partite in corso, tra cui la finale di doppio Sonego-Musetti contro Khachanov-Rublev.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTISONEGO-KHACHANOVRUBLEV (DOPO LA FINALE DI SINGOLARE) 40-0 Ace per il kazako. 30-0 Prima palla vincente di Bublik. 15-0 Solo corridoio il dritto in corsa di Musetti. 3-3 GAME MUSETTI!! Con qualche errore in più rispetto ai servizi precedenti, ma Lorenzo mantiene agilmente anche questo gioco. 40-30 La volée di Bublik esce! Colpo complicato da tenere in campo. 30-30 Esce il dritto in uscita dal servizio di Musetti. Errore che non ci voleva. Seconda palla. 30-15 Serve and volley che non porta fortuna all’azzurro. 30-0 Ancora ace di seconda per Lorenzo! Seconda palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

