LIVE Musetti-Bublik 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | assenza di palle break all’inizio della finale!

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Bublik, finale ATP Hong Kong 2026. La partita si presenta equilibrata, con nessuna palla break all’inizio. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui punteggi, e scopri le principali azioni attraverso il nostro aggiornamento continuo. Dopo la finale di doppio, ti forniremo tutte le informazioni per seguire l’evento nel modo più completo e preciso possibile.

40-0 Prima vincente del toscano! 30-0 In rete il dritto centrale di Bublik, primo errore gratuito del kazako. 15-0 Ace per Musetti! 1-2 GAME BUBLIK. Con l'ace, il kazako chiude il servizio e si riporta in vantaggio. 40-15 Cerca di fare un passo in avanti in risposta, ma il colpo si ferma sul nastro. Seconda palla. 30-15 Altra ottima risposta di Lorenzo, ma il kazako sfonda con il dritto successivo. 15-15 Grande risposta di Musetti con il dritto vincente! 15-0 Palla corta del kazako, Musetti ci arriva ma il passante successivo di Bublik non è difendibile.

