LIVE Milano-Perugia A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | padrone di casa per dimenticare la Champions

Benvenuti alla diretta della sfida di Serie A1 femminile tra Milano e Perugia, valida per il campionato 2026. Seguite con noi l'andamento della partita in tempo reale, aggiornamenti e risultati aggiornati. Restate sintonizzati per tutte le informazioni sulla gara, in un confronto che promette emozioni e impegno da entrambe le squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Serie A1 di pallavolo femminile fra Numia Vero Volley Milano e Bartoccini-Mc Restauri Perugia. La partita, valida come diciannovesimo turno del massimo campionato italiano, sarà disputata all' Opiquad Arena di Monza. La squadra di Egonu potrà contare quindi anche sul supporto del pubblico di casa. Milano, almeno sulla carta, è la favorita per la partita di oggi pomeriggio. La squadra di coach Lavarini però non può certamente sottovalutare un avversario che nasconde diverse insidie.

Vallefoglia - Perugia | Highlights | 14^ Giornata, Serie A1 Tigotà | Lega Volley Femminile 2025/26

FINAL SCORE - EPISODIO 14 | SuperLega Sir Susa Scai Perugia 3 - Allianz Milano 1 25-21, 23-25, 25-14, 25-19 #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PerugiaMilano #Volleyball x.com

