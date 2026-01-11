LIVE Milano-Perugia 3-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-19 la squadra di Lavarini sbriga in fretta la pratica umbra

Segui la partita di volley femminile tra Milano e Perugia, valida per l'A1 2026, in tempo reale. La squadra di Lavarini ha ottenuto una vittoria in tre set, con il punteggio di 25-19 nel primo parziale. Qui puoi aggiornare la diretta e seguire gli sviluppi di Chieri-Conegliano, in programma dalle 16. Restiamo aggiornati sui risultati e sui momenti salienti dell'incontro.

18.30 Per Perugia invece la miglior marcatrice dell'incontro è stata l'opposta tedesca Ivana Vanjak, che termina con 9 punti. Dietro di lei la schiacciatrice Elena Perinelli con 8 punti e l'altra banda, entrata solo a partita in corso ma con una buonissima efficacia in attacco, Alessia Fiesoli con 7. 18.28 Oltre a Piva, che ha chiuso la sfida con 17 punti, molto bene anche la solita Paola Egonu che termina la partita con 18 punti. Terza miglior scorer della serata per la squadra di coach Lavarini è la centrale Anna Danesi.

