LIVE Juventus-Roma 2-1 Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA | Girelli di tacco firma la rete che vale la vittoria del trofeo

Segui con noi la diretta della finale di Supercoppa Italiana femminile 2026 tra Juventus e Roma, terminata con il risultato di 2-1 a favore dei bianconeri. Girelli ha segnato il gol decisivo di tacco, consegnando il trofeo alla Juventus. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e commenti sull’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 16.53 Quinto successo nelle Supercoppe Italiane femminile per la Juventus Women, la Roma paga le tante occasioni sprecate. Nella Juventus decisiva la bomber Girelli che compie una rete clamorosa di tacco che vale la vittoria della competizione. 94? Finisce qui, Juventus-Roma 2-1. La Juventus Women vince la Supercoppa Italiana femminile. 92? Dentro Corelli e Thogersen al posto di Bergamaschi e Greggi nella Roma femminile. 90? Fuori Beccari, dentro Krumbiegel nella Juventus femminile. 88? Dentro Schatzer nella Juventus al posto di Pinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Juventus-Roma 2-1, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Girelli di tacco firma la rete che vale la vittoria del trofeo Leggi anche: LIVE Juventus-Roma 0-1, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Giugliano sblocca la partita! Leggi anche: LIVE Bodø/Glimt-Juventus 2-3, Champions League calcio in DIRETTA: David firma la rete che vale la prima vittoria, Yildiz decisivo dalla panchina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Supercoppa Women, -2: Juventus-Roma trasmessa in 159 Paesi, superata quota 4.500 biglietti; Su che canale Juventus-Roma oggi in tv, Supercoppa Italiana calcio femminile: orario, programma, streaming; Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su; Serie A, in campo Atalanta-Roma: giallorossi in trasferta per consolidare il posto in Champions Juve-Lecce 1-1: i bianconeri falliscono un rigore. Doppio 1-1 per Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Il Como vola in zona Europa, l'Udinese ko 1-0. Segui la cronaca t. LIVE Juventus-Roma 2-1, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Girelli di tacco firma la rete che vale la vittoria del trofeo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92' Dentro Corelli e Thogersen al posto di Bergamaschi e Greggi nella Roma femminile. oasport.it LIVE - Femminile, Juventus-Roma 2-1: gol bianconero con Girelli - Le giallorosse di Rossettini scendono in campo a Pescara nella prima sfida del loro 2026: in palio il secondo trofeo stagionale. ilromanista.eu Juventus-Roma 2-1, gol e highlights: a segno Conceiçao e Openda - Poco prima dell’intervallo sblocca Conceiçao, favorito da un gran tocco d’esterno di Cambiaso; nella ri ... sport.sky.it Supercoppa Women oggi alle 15 Juventus-Roma in diretta su Rai 2, le probabili formazioni https://ow.ly/PvaP50XUOlu - facebook.com facebook L’Inter va, frenano Milan e Napoli, risalgono Juventus, Roma e Como E alla prossima c’è il big match Inter-Napoli, mentre il Milan sarà di scena a Firenze #seriea #classifica #milanpress x.com

