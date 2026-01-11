LIVE Juventus-Roma 1-1 Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA | Vangsgaard pareggia i conti!

Segui la diretta della Supercoppa Italiana femminile 2026 tra Juventus e Roma, terminata con un punteggio di 1-1. Vangsgaard ha pareggiato i conti al 43°, sfruttando un'azione di Beccari. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sull'andamento della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43? Gooooooooooooool, Vangsgaard, su iniziativa di Beccari trova il tap in vincente, Juventus-Roma 1-1 femminile. 41? Vangsgaard con il destro da fuori area manda alto il pallone. 39? Vangsgaard al volo di destro non trova la porta. 37? Juventus che comanda ora il gioco. 35? Si scalda Pilgrim nella Roma. 33? Destro di Greggi che finisce abbondantemente a lato. 31? Sinistro a giro di Stolen Godo, pallone fuori di pochissimo. 29? Juventus in difficoltà nel recupero delle seconde palle. 27? Juventus che prova subito la reazione. 25? Goooool, Giugliano, Viens mette in mezzo per la capitana della squadra che non sbaglia, Juventus-Roma 0-1 femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Juventus-Roma 1-1, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Vangsgaard pareggia i conti! Leggi anche: LIVE Juventus-Roma 0-0, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Vangsgaard parte titolare! Leggi anche: LIVE Juventus-Roma 0-0, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: si parte! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Supercoppa Women, -2: scarica gratuitamente e sfoglia il match programme di Juventus-Roma; Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su; Su che canale Juventus-Roma oggi in tv, Supercoppa Italiana calcio femminile: orario, programma, streaming; Atalanta-Roma LIVE. LIVE Juventus-Roma 1-1, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Vangsgaard pareggia i conti! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43' Gooooooooooooool, Vangsgaard, su iniziativa di Beccari trova il tap in vincente, Juventus- oasport.it LIVE - Femminile, Juventus-Roma 1-1: pareggia Vangsgaard - Le giallorosse di Rossettini scendono in campo a Pescara nella prima sfida del loro 2026: in palio il secondo trofeo stagionale. ilromanista.eu Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano - 1 fra Juventus e Romail primo tempo della finale di Supercoppa Italiana femminile in corso di svolgimento sul prato dello. m.tuttomercatoweb.com

