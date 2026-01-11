LIVE Juventus-Roma 1-1 Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA | occasione per Pilgrim!

Segui in tempo reale la partita di Supercoppa Italiana femminile tra Juventus e Roma, terminata 1-1. La sfida rappresenta un’importante occasione per Pilgrim, che cerca di emergere nel match. Clicca sul link per aggiornamenti costanti e dettagli sulla partita, con un focus sullo sviluppo del punteggio e sulle azioni principali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62? Spinge la Juventus che vuole arrivare alla rete decisiva. 60? Pronto il primo cambio nella Juventus. 58? Destro di Pilgrim deviato. 56? Beccari finisce a terra ma per l'arbitro non è rigore. 54? Si preparano le giocatrici bianconere, possibili cambi a breve. 52? Spinge la Roma, momento favorevole per le giallorosse. 50? Destro di Greggi, para De Jong. 48? Fuori Babajide e dentro Pilgrim nella Roma femminile. 46? Inizia il secondo tempo! 15.48 Roma che apre i conti e la Juventus pareggia andando vicina anche al vantaggio, partita comunque equilibrata.

