LIVE Juventus-Roma 1-1 Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!
Segui in tempo reale il match di Supercoppa Italiana femminile 2026 tra Juventus e Roma, attualmente sul punteggio di 1-1. La partita, trasmessa in diretta, prosegue con il secondo tempo in corso. Aggiorna la pagina per gli ultimi sviluppi e le azioni più importanti, mentre le squadre si contendono il titolo in questa importante competizione di calcio femminile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Spinge la Roma, momento favorevole per le giallorosse. 50? Destro di Greggi, para De Jong. 48? Fuori Babajide e dentro Pilgrim nella Roma femminile. 46? Inizia il secondo tempo! 15.48 Roma che apre i conti e la Juventus pareggia andando vicina anche al vantaggio, partita comunque equilibrata. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Juventus-Roma 1-1, Supercoppa Italiana femminile. 43? Gooooooooooooool, Vangsgaard, su iniziativa di Beccari trova il tap in vincente, Juventus-Roma 1-1 femminile. 41? Vangsgaard con il destro da fuori area manda alto il pallone. 🔗 Leggi su Oasport.it
