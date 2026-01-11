LIVE Juventus-Roma 1-1 Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Roma, terminata 1-1 nei primi 45 minuti della Supercoppa Italiana femminile 2026. La gara si mantiene equilibrata, con la Roma che apre le marcature e la Juventus che risponde rapidamente. Resta aggiornato per conoscere gli sviluppi della seconda metà e i risultati finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Roma che apre i conti e la Juventus pareggia andando vicina anche al vantaggio, partita comunque equilibrata. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Juventus-Roma 1-1, Supercoppa Italiana femminile. 43? Gooooooooooooool, Vangsgaard, su iniziativa di Beccari trova il tap in vincente, Juventus-Roma 1-1 femminile. 41? Vangsgaard con il destro da fuori area manda alto il pallone. 39? Vangsgaard al volo di destro non trova la porta. 37? Juventus che comanda ora il gioco. 35? Si scalda Pilgrim nella Roma. 33? Destro di Greggi che finisce abbondantemente a lato.

Supercoppa Women oggi alle 15 Juventus-Roma in diretta su Rai 2, le probabili formazioni https://ow.ly/PvaP50XUOlu - facebook.com facebook

