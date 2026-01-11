LIVE Juventus-Roma 0-1 Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA | Giugliano sblocca la partita!

Segui la diretta della finale di Supercoppa Italiana femminile 2026 tra Juventus e Roma. Al momento, la partita si è sbloccata con il gol di Giugliano, che ha portato le giallorosse in vantaggio. Aggiorna questa pagina per tutte le ultime notizie e gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Destro di Greggi che finisce abbondantemente a lato. 31? Sinistro a giro di Stolen Godo, pallone fuori di pochissimo. 29? Juventus in difficoltà nel recupero delle seconde palle. 27? Juventus che prova subito la reazione. 25? Goooool, Giugliano, Viens mette in mezzo per la capitana della squadra che non sbaglia, Juventus-Roma 0-1 femminile. 23? Pallone troppo lungo per Stolen Godo. 21? Lungo possesso palla della Juventus. 19? Serve maggiore velocità per arrivare al gol per entrambe le squadre. 17? Continua a piovere a Pescara senza sosta, campo che regge però bene la pioggia.

Juventus-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Juventus- sport.virgilio.it

Supercoppa Women oggi alle 15 Juventus-Roma in diretta su Rai 2, le probabili formazioni https://ow.ly/PvaP50XUOlu - facebook.com facebook

