LIVE Juventus-Roma 0-0 Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA | Vangsgaard parte titolare!

Segui in tempo reale la finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile 2026 tra Juventus e Roma, con aggiornamenti sulla partita e le formazioni. La sfida si conclude con un pareggio a 0-0, mentre in campionato la Juventus si trova al secondo posto, subito dietro la Roma. Restate aggiornati per tutte le novità e i risultati della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 In Serie A la Juventus si trova al secondo posto, proprio dietro la Roma. 14.40 Juventus e Roma sta diventando un superclassico per quanto riguarda la competizione femminile. Cicliche oramai le sfide per trofei e titoli. 14.10 Le formazioni ufficiali: Juventus: De Jong – Lenzini, Harviken, Salvai, Carbonell – Pinto, Wälti, Godo – Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard. Roma: Baldi, Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Veje, Giugliano, Greggi, Dragoni, Riecke, Viens, Babajide 14.09 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Juventus-Roma finale di Supercoppa Italiana femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Juventus-Roma 0-0, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: Vangsgaard parte titolare! Leggi anche: LIVE Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il primo titolo stagionale Leggi anche: LIVE Juventus-Lione 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Cambiaghi parte titolare! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il primo titolo stagionale; Dove vedere la Roma stasera in diretta streaming su; Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Serie A, Sassuolo-Juventus 0-1 dopo i primi 45': bianconeri alla rincorsa dei giallorossi Lecce-Roma 0-2: capitolini temporaneamente in “zona Champions” Pisa-Como 0-3: lariani quinti ma con una partita in meno. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter.. LIVE Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: si assegna il primo titolo stagionale - 10 Le formazioni ufficiali: Juventus: De Jong - oasport.it

