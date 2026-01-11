Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Roma valida per la Supercoppa Italiana femminile 2026, attualmente in corso a Pescara. La sfida, giocata sotto la pioggia, si conclude con un punteggio di 0-0. Qui troverai aggiornamenti continui sulla partita, con notizie sulle azioni principali e lo svolgimento del match. Rimani con noi per tutte le informazioni in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 Si gioca sotto la pioggia a Pescara. 14.54 Ingresso in campo delle giocatrici in campo. 14.49 Settima finale tra Juventus e Roma nel calcio femminile. 14.45 In Serie A la Juventus si trova al secondo posto, proprio dietro la Roma. 14.40 Juventus e Roma sta diventando un superclassico per quanto riguarda la competizione femminile. Cicliche oramai le sfide per trofei e titoli. 14.10 Le formazioni ufficiali: Juventus: De Jong – Lenzini, Harviken, Salvai, Carbonell – Pinto, Wälti, Godo – Beccari, Cambiaghi, Vangsgaard. Roma: Baldi, Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Veje, Giugliano, Greggi, Dragoni, Riecke, Viens, Babajide 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Roma 0-0, Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA: si parte!

Serie A. Anche il Milan inciampa in casa: 1-1 con il Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo - Il Milan fermato 1-1 in casa dal Genoa, che sbaglia un rigore al 98esimo; Serie A, Sassuolo-Juventus 0-1 dopo i primi 45': bianconeri alla rincorsa dei giallorossi Lecce-Roma 0-2: capitolini temporaneamente in "zona Champions" Pisa-Como 0-3: lariani quinti ma con una partita in meno. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter..

