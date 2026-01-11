LIVE Juventus-Roma 0-0 Supercoppa Italiana calcio femminile 2026 in DIRETTA | occasione per Viens
Segui la diretta della finale di Supercoppa Italiana femminile 2026 tra Juventus e Roma, terminata 0-0. L'incontro rappresenta un'importante occasione per le squadre di mettersi in evidenza. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e le azioni salienti della partita.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15? Spinge forte ora laJuventus. 13? Carbonell a botta sicura trova Baldi. 11? Altro diagonale di Viens che finisce fuori. 9? Scivola Vangsgaard lancia in velocità sulla fascia. 7? Juventus che prova ad alzare i ritmi di gioco. 5? Destro di Viens che si spegne sul fondo. 3? Partenza molto blanda del match. 1? Inizia la partita! 14.57 Si gioca sotto la pioggia a Pescara. 14.54 Ingresso in campo delle giocatrici in campo. 14.49 Settima finale tra Juventus e Roma nel calcio femminile. 14.45 In Serie A la Juventus si trova al secondo posto, proprio dietro la Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it
