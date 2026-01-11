LIVE Italia-Turchia 7-1 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Di Somma segna dalla lunga distanza!

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Turchia, valido agli Europei di pallanuoto 2026. La partita è aggiornata costantemente, con commenti e risultati aggiornati. Restate con noi per tutte le novità e le azioni più importanti sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.23 Tiro di Carnesecchi che finisce sul fondo. 4.04 Errore turco su rigore, para Del Lungo. 5.02 Traversa di Alpman. 6.30 Conclusione di Del Basso che finisce sul fondo. 7.55 Inizia il secondo quarto, palla alla Turchia. Finisce il primo quarto, Italia-Turchia 7-1. 0.37 Goooooooooooool di Ferrero su assist di Condemi, Italia-Turchia 7-1. 1.23 Goooooooooooool, rete sprint di Dolce che sorprende la difesa turca, Italia-Turchia 6-1. 1.59 Gooooooooooooool, Di Somma altra bordata spaventosa dalla distanza, Italia-Turchia 5-1. 2.31 Goooooooooooooooool, Condemi va a segno con una conclusione precisa, Italia-Turchia 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 7-1, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Di Somma segna dalla lunga distanza! Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 3-1, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Di Somma segna dalla lunga distanza! Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 1-1, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: si parte! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: inizia il cammino del rinnovato Settebello; Kings World Cup Nations | Giorno 8 (Commento in italiano) Kings World Cup Nations 2026; Europei maschili di Belgrado 2026: format, calendario e dove vederli; Pallanuoto: le nostre ultime statistiche esclusive in A1/M. LIVE Italia-Turchia 7-1, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Di Somma segna dalla lunga distanza! - 23 Goooooooooooool, rete sprint di Dolce che sorprende la difesa turca, Italia- oasport.it Italia-Turchia volley, azzurre campionesse del mondo per la seconda volta: decisivo il tie break. Il punteggio 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) - Nel secondo parziale la Turchia di Santarelli parte con il piede sull'acceleratore e l'Italia ha un passaggio a vuoto con un set perso nettamente 25- corriereadriatico.it L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi. Yaman, popolarissimo in Italia per aver inter - facebook.com facebook #Turchia L'attore Can Yaman, molto famoso in Italia come protagonista di alcune serie Tv di successo, e l'attrice Selen Gorguzel, sono tra le 7 persone fermate durante la notte in un'operazione antidroga a #Istanbul che ha visto irruzioni in 9 locali notturni. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.