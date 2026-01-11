LIVE Italia-Turchia 3-1 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Di Somma segna dalla lunga distanza!

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Turchia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Questa pagina offre aggiornamenti continui sul risultato e sui momenti salienti della partita, tra cui il gol di Cassia e la rimonta degli azzurri. Resta con noi per conoscere l’andamento dell’incontro e i principali sviluppi dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.06 Goooooooooooooooool, Cassia trova il buco perfetto per andare in rete, Italia-Turchia 3-1. 6.21 Goooooooooool, Di Somma dalla lunga distanza, Italia-Turchia 2-1. 6.46 Pareggia Oguzcan dalla corta distanza, Italia-Turchia 1-1. 7.25 Goooooooooooooool, Gianazza tiro che parte vicino ai due metri, Italia-Turchia 1-0. 7.55? Inizia il primo quarto, palla alla Turchia. 12.44 Tutto pronto per l'inizio del match. 12.41 Inni nazionali in corso. 12.37 La rosa della Turchia: 1 H. KIL 2 A. YENER 3 K. OGUZCAN 4 F. ACAR 5 T. ERGIN 6 B. ALKAN 7 K. GEMALMAZOGLU 8 O.

