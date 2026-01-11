LIVE Chieri-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | ottimo inizio della squadra ospite 4-9

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 8-12 Nemeth carica la parallela ma non trova il campo. 8-11 Ottima diagonale di Kunzler, Chieri a tre punti da Conegliano. 7-11 Esce l'attacco di Fahr, non c'è stata deviazione. 6-11 Ancora Cekulaev! Il suo attacco si insacca nel muro veneto. 5-11 Mani fuori cercato e trovato da Zhu! 5-10 Pallonetto da manuale di Gabi. 5-9 Fast perfetta firmata da Cekulaev, bellissimo scambio tra le due formazioni. Time-out per Chieri. 4-9 Pallonetto dietro il muro di Gabi. 4-8 Ancora Haak! Ottimo inizio di Conegliano. LIVE Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non semplice per le Pantere; 6a Giornata Ritorno 11-01-2026 – Serie A1 Femminile Tigota' – RISULTATI e CLASSIFICA; La programmazione pallavolo di : guarda i match live e on demand; Conegliano doma Novara, punti pesanti per Scandicci Chieri, Vallefoglia e Firenze. LIVE Chieri-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta non semplice per le Pantere - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Reale Mutua ...

GAME DAY Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 x Imoco Conegliano Domingo, 11 de janeiro 16h00 | 12h00 Pala Gianni Asti, Torino Transmissão: VBTV 19ª rodada da Serie A1 (temporada 25/26) x.com

TIME ZONE MATCHDAY! Ecco tutti gli orari in giro per il mondo per il match Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano First serve: 16:00 ora italiana #ImocoVolley #Gameday #proseccodoc #AntonioCarraro - facebook.com facebook

