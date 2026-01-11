LIVE Chieri-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | dominio assoluto della squadra di Santarelli nel primo set 8-14

Segui in tempo reale la sfida tra Chieri e Conegliano, attualmente sul punteggio di 0-0, nel campionato di A1 femminile 2026. Dopo un primo set dominato dalla squadra di Santarelli, con un punteggio di 8-14, aggiorna la diretta per rimanere informato sull'andamento della partita. Per ulteriori aggiornamenti, clicca sul link e segui la diretta della sfida Milano-Perugia, in programma dalle 17.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-PERUGIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 13-17 Kunzler forza il servizio ma sbaglia. 13-16 Zhu cerca la riga ma non trova il campo, e non di poco. 12-16 Ottima fast di Chirichella! 12-15 Altro attacco da seconda linea per Nervini. 11-15 Cekulaev sbaglia al servizio. 11-14 Attacco in pipe di Nervini che gioca benissimo con le mani del muro! 10-14 Esce anche la fast di Chirichella, con Chieri che prova a ricostruire il set. 9-14 Haak vuole piazzare la diagonale ma non trova il campo. Time-out chiamato da coach Negro. 8-14 Altro muro delle Pantere, questa volta è di Wolosz. 🔗 Leggi su Oasport.it

