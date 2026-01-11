Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Oberhof 2026. Nel corso della gara, un importante errore nel quarto poligono ha determinato un cambio di scenario e l’eliminazione dell’Italia. Per aggiornamenti continui e dettagli sulla competizione, clicca sul link e resta informato sulla diretta dell’inseguimento femminile alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.30 GIRO 612 – Peccato per Bionaz, l’Italia si trova a +1’14” poco dopo la Francia!!! Dale è 12? davanti all’uscita del tiro e potrà cambiare anche con 30? di margine sulla Francia. Francia a +1’06” totalmente in gara ancora per vincere! Pazzesco. Niente da fare, Bionaz è stato una vita al poligono. Eder addirittura primo, Germania seconda, attenzione ai tedeschi! Stefansson si salva e allora Samuelsson e Ponsiluoma possono fare malissimo da ora! POLIGONO 48 – SALTA PER ARIA DALE!!! Bionaz troppo lento, limita gli errori ma ci sta mettendo una eternità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: stravolgimento nel 4° poligono, cambia tutto! Italia eliminata

