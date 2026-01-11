Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Oberhof 2026, con aggiornamenti costanti sulle prestazioni dei team e sugli sviluppi della gara. In questa sessione, Giacomel ha l’opportunità di mettersi in evidenza nell’ultima frazione. Per non perdere gli ultimi aggiornamenti, clicca sul link e resta informato su tutte le novità in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.30 GIRO 1112 – Norvegia e Francia si riportano sulla Germania. Giacomel a +20”! GIRO 1112 – Italia a 25” dalla Norvegia che é seconda insieme alla Francia. Davanti Zobel per la Germania. POLIGONO 78 – Sbagliamo Christiansen e Samuelsson!! Riparte Zobel. Giacomel due ricariche! GIRO 1012 – Perrot ha tirato giù 8” mentre Giacomel ne ha 14” da Perrot GIRO 1012 – Davanti non tengono un grande ritmo. Attenzione a Giacomel! TERZO CAMBIO – Hofer cambia a +29”!Norvegia Svezia e Germania davanti. Francia dieci secondi davanti a noi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: Giacomel può provarci nell’ultima frazione!!

Leggi anche: LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: iniziata la gara, l’Italia vuole innescare Tommaso Giacomel!

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oestersund 2025 in DIRETTA: Giacomel può provarci per il podio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: vince la Francia, Italia staccata; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer; LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: STORIA!! Giacomel completa la doppietta e si guadagna il pettorale giallo; Oberhof | Staffetta femminile in Diretta Streaming | IT.

LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: duello Francia-Norvegia, azzurri outsider - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14. oasport.it