LIVE Biathlon Staffetta maschile Oberhof 2026 in DIRETTA | Christiansen castiga la Francia grande Italia ai piedi del podio!

Segui in tempo reale la staffetta maschile di biathlon a Oberhof 2026, con le ultime notizie e aggiornamenti sulla gara. Christiansen si impone sulla Francia, mentre l’Italia si posiziona ai piedi del podio. Rimani con noi per tutte le novità e gli sviluppi della competizione, aggiornando costantemente la diretta per non perdere nessun dettaglio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON ALLE 14.30 12:23 Nonostante il disastro di Bionaz in piedi, l’Italia archivia il miglior piazzamento di stagione battendo la Germania che alla vigilia era davanti a noi come valore. Abbiamo però visto un bellissimo finale con 5 atleti coinvolti in pochissimi secondi. 12:21 Non c’è trippa per la Francia! Christiansen non si batte in volata! Perrot si deve accodare. Terza la Svezia, Giacomel ci porta in 4^ piazza! TOMMASO HA PRESO LA SVEZIA!! CHE FINALE! Volata Francia-Norvegia. Giacomel si avvicina a Samuelsson!! Manca un chilometro, Samuelsson nell’ultimo giro é veramente forte ma al momento non pare averne per avvicinarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

