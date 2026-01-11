LIVE Biathlon Inseguimento femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | iniziata la gara Passler e Carrara vogliono stupire
Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di biathlon a Oberhof 2026. Rebecca Passler e Michela Carrara gareggiano con l’obiettivo di ottenere un risultato importante, mentre gli appassionati possono aggiornarsi costantemente sulla situazione di gara e sui progressi delle atlete. La diretta offre un’analisi accurata e aggiornata, garantendo un’informazione precisa e puntuale su questa competizione internazionale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MASCHILE DI BIATHLON INIZIATA LA GARA! 14:23 Rebecca Passler e Michela Carrara vogliono provare ad avvicinare il miglior risultato della carriera, e possono farcela. Partono rispettivamente undicesima e quattordicesima con oltre un minuto da Elvira ma con distacco risicato dalle prime 6 posizioni. 14:12 Favorita d’obbligo Elvira Oeberg, ma perché ha 20” di margine su tutte, prime inseguitrici Minkkinen e Simon. Vedremo se la francese saprà tornare al suo livello con una prova maiuscola nel format che lei ama. Jeamonnot leader della generale deve cercare la rimonta. 🔗 Leggi su Oasport.it
