Liv Morgan ha recentemente fatto il suo ritorno alle Survivor Series, dopo un infortunio che l’aveva costretta a fermarsi. Durante l’evento, ha aiutato Dominik Mysterio a sconfiggere John Cena per il titolo Intercontinentale, segnando una tappa importante nel suo percorso. Liv ha dichiarato che questa vittoria rappresenta la conclusione di un ciclo e il ritorno a pieno regime nel mondo della WWE.

Dopo mesi di stop per infortunio procuratosi durante il match con Kairi Sane, Liv Morgan è tornata in grande stile alle Survivor Series come tutti abbiamo visto, aiutando Dominik Mysterio a sconfiggere John Cena per il titolo Intercontinentale. Per Mysterio, questa vittoria ha segnato l’inizio del suo secondo regno da campione intercontinentale. Per la Morgan, è stata una ricompensa surreale per il suo storico fandom WWE. “ Non avrei potuto pianificare un ritorno migliore, onestamente”, ha detto la Morgan a “What’s Your Story”. “ Se avessi potuto scegliere di scrivere lo scenario dei miei sogni, sarebbe stato esagerato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Liv Morgan: “Il ritorno “contro” John Cena, é stata la chiusura del mio cerchio.”

Leggi anche: SURVIVOR SERIES: Dominik batte John Cena nel suo ultimo PLE grazie all’inganno di Liv Morgan

Leggi anche: WWE: Il ritorno di Liv Morgan sarà una sfida

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

WWE: Liv Morgan pronta a tornare sul ring a Raw (5 Gennaio); Aggiornamento importante su Liv Morgan prima di WWE RAW; Liv: Non ho bisogno di altro dalla vita, ho aiutato la mia famiglia e amo il mio lavoro!; Liv Morgan:” L’ho fatto per poter salvare la mia famiglia”.

WWE: Liv Morgan pronta a tornare sul ring a Raw (5 Gennaio) - Nell’ultimo mese la WWE è stata attenta a non coinvolgere Liv Morgan dal punto di vista fisico ma ieri ha annunciato che nella puntata di Raw di domani tornerà sul ring per la prima volta per ... spaziowrestling.it