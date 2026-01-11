Liv Morgan | Il ritorno contro John Cena é stata la chiusura del mio cerchio
Liv Morgan ha recentemente fatto il suo ritorno alle Survivor Series, dopo un infortunio che l’aveva costretta a fermarsi. Durante l’evento, ha aiutato Dominik Mysterio a sconfiggere John Cena per il titolo Intercontinentale, segnando una tappa importante nel suo percorso. Liv ha dichiarato che questa vittoria rappresenta la conclusione di un ciclo e il ritorno a pieno regime nel mondo della WWE.
Dopo mesi di stop per infortunio procuratosi durante il match con Kairi Sane, Liv Morgan è tornata in grande stile alle Survivor Series come tutti abbiamo visto, aiutando Dominik Mysterio a sconfiggere John Cena per il titolo Intercontinentale. Per Mysterio, questa vittoria ha segnato l’inizio del suo secondo regno da campione intercontinentale. Per la Morgan, è stata una ricompensa surreale per il suo storico fandom WWE. “ Non avrei potuto pianificare un ritorno migliore, onestamente”, ha detto la Morgan a “What’s Your Story”. “ Se avessi potuto scegliere di scrivere lo scenario dei miei sogni, sarebbe stato esagerato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
