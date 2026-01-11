Litigano per un cane rivendicandone entrambi il possesso Uno le prende e viene ferito a un labbro

Da anconatoday.it 11 gen 2026

A Ancona, questa mattina si è svolta una lite tra due persone in via Lamaticci, vicino alla stazione ferroviaria, per il possesso di un cane. La discussione, iniziata con reciproche rivendicazioni, è degenerata quando uno dei contendenti ha preso l’animale, ferendosi al labbro nel tentativo di recuperarlo. L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze, evidenziando le tensioni legate alla proprietà di un animale domestico.

ANCONA - “Il cane è mio”. “Non è vero è mio”. E' iniziata così questa mattina, attorno alle 12, una lite tra due persone, in via Lamaticci, a due passi dalla stazione ferroviaria, che rivendicavano entrambe il possesso di un animale. La bestiola doveva essere affidata a uno dei due litiganti ed è. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

