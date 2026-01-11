Litigano per un cane rivendicandone entrambi il possesso Uno le prende e viene ferito a un labbro

A Ancona, questa mattina si è svolta una lite tra due persone in via Lamaticci, vicino alla stazione ferroviaria, per il possesso di un cane. La discussione, iniziata con reciproche rivendicazioni, è degenerata quando uno dei contendenti ha preso l’animale, ferendosi al labbro nel tentativo di recuperarlo. L’episodio si è concluso senza gravi conseguenze, evidenziando le tensioni legate alla proprietà di un animale domestico.

