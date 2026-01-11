Lite tra minorenni | ferito al volto giovane di 17 anni

Nella città di Napoli, un giovane di 15 anni è stato denunciato dalla polizia per aver causato lesioni personali aggravate a un coetaneo di 17 anni durante una lite tra minorenni. L'incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno accertato i fatti e avviato le indagini. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi educativi e di prevenzione tra i giovani per evitare simili episodi.

Napoli, 17enne aggredito dal branco in piazza del Gesù: denunciato 15enne - La lite nata per futili motivi è degenerata in un’aggressione di gruppo nel centro storico: un 17enne finisce in ospedale con ferite al volto. cronachedellacampania.it

La lite a scuola degenera in rissa. Insulti, calci e spunta un coltello. Studente di 14 anni ferito al volto - La dirigente dell’istituto tecnico Cannizzaro di Rho: "Gravissimo, ma non possiamo perquisire gli alunni" . msn.com

LITE CON LA FIDANZATA, AGGREDISCE I CARABINIERI: DENUNCIATO UN MINORE AD ADRIA I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Adria hanno denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia un giovane di ori - facebook.com facebook

