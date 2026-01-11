Lite tra minorenni | ferito al volto giovane di 17 anni
Nella città di Napoli, un giovane di 15 anni è stato denunciato dalla polizia per aver causato lesioni personali aggravate a un coetaneo di 17 anni durante una lite tra minorenni. L'incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno accertato i fatti e avviato le indagini. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi educativi e di prevenzione tra i giovani per evitare simili episodi.
Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dalla polizia di Stato a Napoli per lesioni personali aggravate. Ieri sera, 10 gennaio, gli agenti sono intervenuti all'ospedale Vecchio Pellegrini per la segnalazione di un 17enne giunto con delle ferite al volto. Gli agenti hanno accertato che il giovane. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
