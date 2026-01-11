Lisbona la capitale tra luce fado e azulejos

Lisbona, capitale portoghese, si distingue per il suo patrimonio culturale e paesaggistico. Tra le caratteristiche principali ci sono le tradizionali piastrelle di azulejos, le sonorità del fado e le viste panoramiche sulla città. La sua atmosfera, che unisce storia e modernità, rende Lisbona una meta ideale per chi desidera scoprire un luogo ricco di fascino e autenticità.

Lisbona è una città che cattura i visitatori con la sua luce unica, le colline che si specchiano sul Tago e l'atmosfera sospesa tra passato e futuro. Camminare nei suoi quartieri storici è come compiere un viaggio nella memoria di un popolo che ha solcato i mari per scoprire il mondo. Chi visita la capitale portoghese non può perdersi il quartiere dell'Alfama, un labirinto di viuzze strette che risuona la sera delle note malinconiche del fado. È qui che il Portogallo racconta la sua anima più autentica, tra case colorate e panni stesi al vento. Un'altra tappa fondamentale è Belém, simbolo dell'epoca delle scoperte.

