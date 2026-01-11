Linee Guida istruzione parentale | nota di trasmissione nuove indicazioni
La nota di trasmissione sulle nuove indicazioni per l’istruzione parentale fornisce chiarimenti utili a genitori e scuole. Il documento si focalizza sulle modalità di accesso e gestione di questo percorso, mantenendo il rispetto delle norme vigenti, in particolare dell’articolo 1, comma 622, della legge 296/2006. L’obiettivo è favorire una comprensione chiara e semplice delle procedure, garantendo un’implementazione conforme alle disposizioni legislative.
Il documento, rivolto a genitori e istituzioni scolastiche, mira a semplificare l'accesso e la gestione dell'istruzione parentale, chiarendo gli aspetti normativi e pratici di un percorso che resta regolato dall'articolo 1, comma 622, della legge 2962006. Si tratta di un testo pensato per essere facilmente consultabile, anche da chi non ha familiarità con il linguaggio .
