Linee Guida istruzione parentale | nota di trasmissione nuove indicazioni

La nota di trasmissione sulle nuove indicazioni per l’istruzione parentale fornisce chiarimenti utili a genitori e scuole. Il documento si focalizza sulle modalità di accesso e gestione di questo percorso, mantenendo il rispetto delle norme vigenti, in particolare dell’articolo 1, comma 622, della legge 296/2006. L’obiettivo è favorire una comprensione chiara e semplice delle procedure, garantendo un’implementazione conforme alle disposizioni legislative.

