L’industria e le carte da decifrare Dai dazi all’energia e gli Assi Viari

L’industria toscana si confronta con sfide e opportunità, tra dazi, energia e infrastrutture. Il quarto trimestre, analizzato dal Centro Studi di Confindustria Toscana Nord, offre un quadro dettagliato sull’andamento del settore. Questa valutazione, in corso di revisione, fornisce spunti importanti per comprendere le dinamiche attuali e le prospettive future dell’industria nella regione.

L’analisi del quarto trimestre sull’andamento industriale di Confindustria Toscana Nord, in questi giorni è al vaglio del Centro Studi dell’organizzazione di categoria. Un’analisi che non sarà soltanto una ratifica, ma anche l’inizio delle nuove strategie per l’anno 2026, contrassegnato ancora una volta dai conflitti in corso. La Lucchesia aveva chiuso il trimestre precedente con un +1,7% per quanto riguarda la produzione industriale, dove il dato di carta e cartotecnica è stato ritenuto dai vertici di Ctn stabile con un meno 0,1%. Ma le dinamiche del settore industriale, in questo polmone toscano rappresentato dalle province di Lucca, Pistoia e Prato, sono ancorate alle parole che la presidente Fabia Romagnoli ha recentemente vergato: "A livello locale siamo in un momento di transizione – spiega – il governo regionale è cambiato, pur nella continuità della figura del presidente e delle forze politiche di maggioranza e i primi contatti si sono svolti in un clima di collaborazione: un patrimonio relazionale prezioso, questo, rispetto a un ente le cui funzioni sono strategiche per il mondo produttivo, dalla gestione delle risorse europee alle politiche ambientali, formative e del lavoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

