L’inchiesta si allarga Controlli mancati nel mirino E la vicesindaca si scusa

L'inchiesta sull'incendio del locale Le Constellation si amplia, evidenziando controlli insufficienti e responsabilità. La vicesindaca ha espresso le sue scuse ai familiari delle vittime, mentre Jacques Moretti, uno dei proprietari, trascorre la prima notte in carcere. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione delle verifiche, evidenziando le implicazioni di un'eventuale negligenza nelle procedure di controllo.

La vicesindaca chiede perdono ai familiari delle vittime dell’incendio del locale Le Constellation, mentre uno dei due proprietari, Jacques Moretti, trascorre la sua prima notte in carcere. Moretti avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di emergenza situata nel seminterrato del locale era bloccata dall’interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco, fornendo insieme alla moglie una nuova ricostruzione di quanto accaduto la notte di Capodanno nella strage di Crans-Montana. LE SCUSE Nicole Bonvin Clivaz ha parlato in un’intervista alla radio elvetica Rts, domandando perdono da parte del Comune "per quella tragica notte, per non aver fatto tutto nel modo corretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

