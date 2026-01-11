Lille-Lione Coppa di Francia 11-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

Analisi e aggiornamenti su Lille-Lione, partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia in programma l’11 gennaio 2026 alle ore 21:00. Si approfondiscono le formazioni, le quote, i pronostici e i convocati delle due squadre, offrendo un quadro completo per understanding degli appassionati e degli appassionati di calcio che seguono questa competizione.

Gran finale della seconda giornata di gare dei sedicesimi di finale di coppa di Francia con il Lille di Genesio impegnato in casa contro il Lione di Fonseca. Due squadre in piena lotta Champions che si sono di fatto scambiate gli allenatori, non direttamente ma attraverso giri strani: Genesio è proprio nativo del Rodano e il secondo posto raggiunto nel 2016 è il migliore raggiunto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lille-Lione (Coppa di Francia, 11-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Leggi anche: Sochaux-Lens (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati Leggi anche: Sochaux-Lens (Coppa di Francia, 10-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Endrick nuovo rinforzo per il Lione, ma il debutto slitta: non sarà convocato da Fonseca; Endrick ufficiale al Lione, dal Real Madrid sognando il mondiale col Brasile: i dettagli; Paulo Fonseca conferma il debutto di Endrick con il Lione contro il Lille questa domenica; Pronostico Lille-Lione: il tabù non viene sfatato. Pronostico Lille-Lione: il tabù non viene sfatato - Lione è una partita dei sedicesimi di finale di Coppa di Francia. ilveggente.it

Coppa di Francia, avanti il Lens rivelazione: Sochaux spazzato via con un netto 0-3 - Il Lens prosegue la sua stagione da applausi, in Coppa di Francia oltre che in Ligue 1. m.tuttomercatoweb.com

Monaco contro Lione, sfida d'alto rango. Il Lille gioca in casa: il programma della Ligue 1 - Prosegue oggi la 17^ giornata di Ligue 1, che ha visto ieri il Lens vincere sul campo del Tolosa con un secco 0- tuttomercatoweb.com

Ana tunanin ENDRICK zai fara wasa a ranar Lahadi a fafatawar su da Lille. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.