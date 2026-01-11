Lieve scossa sismica a Campagnola Emilia

Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata oggi alle 10:57 a Campagnola Emilia, nel Reggiano. L’evento sismico si è verificato a circa un chilometro a sud del centro abitato, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nessun danno è stato segnalato e l’evento è stato di lieve entità, senza conseguenze significative per la popolazione.

Campagnola (Reggio Emilia), 11 gennaio 2026 - Una lieve scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata dalla sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 10,57 di oggi, domenica, a un chilometro a sud del centro abitato di Campagnola Emilia, nella Bassa Reggiana. Una lieve scossa di terremoto che è stata avvertita, in particolari ai piani alti delle abitazioni della zona, ma al momento non sembra aver provocato danni o situazioni di allerta. Secondo i dati dell’Ingv, la scossa si è verificata a una profondità di otto chilometri. La zona è quella già ben nota per altri terremoti che si sono avuti negli anni passati, già dagli anni Novanta del secolo scorso, con particolare evidenza tra Correggio, Novellara e Bagnolo in Piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lieve scossa sismica a Campagnola Emilia Leggi anche: INGV comunica attività sismica a Montecalvo Irpino: lieve terremoto nella provincia di Avellino Leggi anche: Scossa sismica nel Messinese: magnitudo 3.6, nessun danno segnalato La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.7 a Campagnola Emilia (RE), i dettagli - 7 si è verificata alle ore 10:57:51 del 11 gennaio 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Campagnola Emilia (RE), nella regione Emilia- inmeteo.net

La terra, o meglio il fondale marino, ha tremato lievemente nella tarda serata di ieri al largo della costa pugliese. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.