Lido di Volano il Pd rilancia il tema della tutela ambientale

Il Partito Democratico di Comacchio, guidato da Michele Farinelli, richiama l’attenzione sulla tutela ambientale dell’area di Lido di Volano. Con uno sguardo attento alle condizioni dell’ecosistema locale, si evidenzia l’importanza di preservare il fragile equilibrio del territorio costiero, sottolineando la necessità di interventi concreti per la sua tutela e sostenibilità futura.

Lido di Volano, il segretario del Partito democratico di Comacchio, Michele Farinelli, pone l’attenzione sulle condizioni dell’ecosistema in equilibrio precario del territorio costiero.“Ci sono immagini che non servono a puntare il dito, ma a farci fermare un momento - dichiara, infatti, il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

