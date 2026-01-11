L’idea | Gatti al Milan Loftus-Cheek alla Juve
Le recenti indiscrezioni di mercato segnalano un possibile scambio tra Juventus e Milan, coinvolgendo Federico Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Questa ipotesi, ancora da confermare, potrebbe influenzare le strategie delle due società nelle prossime settimane. Entrambi i club valutano attentamente le proprie opzioni per rinforzare le rispettive rosa, considerando anche questa eventuale operazione come parte di un progetto più ampio di mercato.
Juventus e Milan potrebbero tornare a intrecciare le proprie strategie sul mercato con un’idea che sta iniziando a circolare con insistenza: uno scambio tra Federico Gatti e Ruben Loftus-Cheek. Un’ipotesi che, se dovesse prendere davvero quota, risponderebbe a esigenze tecniche ben precise da entrambe le parti.. Lo scenario sarebbe questo: Gatti in rossonero per rinforzare il reparto arretrato, Loftus-Cheek in bianconero per aggiungere fisicità e alternative a centrocampo. Si tratta di un incastro che, almeno sulla carta, avrebbe una logica: il Milan cerca un difensore affidabile e già pronto per la Serie A, la Juventus guarda invece a un centrocampista in grado di coprire più ruoli e dare presenza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
