L' idea di Europa | Marguerite Yourcenar B Croce Mario Dal Pra Alberto Moravia

Giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina, si terrà un incontro dedicato all'idea di Europa attraverso le riflessioni di Marguerite Yourcenar, Benedetto Croce, Mario Dal Pra e Alberto Moravia. Un'occasione per esplorare le diverse prospettive filosofiche e letterarie sul tema, in un contesto di dialogo e approfondimento culturale. L'ingresso è situato dietro alla basilica, in Via G.

Giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 17:30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Visita alla Casa Museo Alberto Moravia Leggi anche: Un Natale a casa Croce. Il docufilm su Benedetto Croce diretto dal maestro Pupi Avati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Marguerite Yourcenar, c’era una volta una scrittrice - Immaginiamoci una bambina in una grande villa, il naso tra le pagine di un libro, la sete di conoscenza che la porta a studiare, a informarsi, a non volersi fermare pur di colmare la propria mente di ... dilei.it Marguerite Yourcenar - La scrittrice francese Marguerite Yourcenar compie un esperimento letterario audace: scrivere di Dio senza mai nominare la parola Dio. sololibri.net Memorie di Yourcenar, la prima Immortale - «Eppure tutti sappiamo che ogni pensiero profondo resta in parte segreto, per mancanza di parole che possano esprimerlo, e che ogni cosa non si rivela del tutto». repubblica.it Quattro anni senza David Sassoli. E quanto ci manca la sua idea d'Europa. Forte, unita, solidale, dei diritti umani. Un'Europa oggi terribilmente necessaria e straordinariamente lontana. Qualcosa per cui vale la pena battersi. - facebook.com facebook C’è una certa idea d’Europa che sembra sopravvivere solo nei comunicati stampa e nei convegni sulla resilienza: un continente che continua a raccontarsi come centro della civiltà mentre osserva, immobile, la riscrittura del mondo. In questi giorni lo si vede c x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.