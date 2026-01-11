Liceo scientifico Pronti alle sfide dei tempi

Il liceo scientifico Marconi annuncia il ritorno di un dirigente scolastico stabile, il professor Antonio Giusa. Dopo un periodo di transizione, questa novità segna un passo importante per la stabilità e il proseguimento delle attività didattiche, garantendo continuità e attenzione alle esigenze degli studenti e del corpo docente. Un momento di ripartenza per una scuola che si prepara ad affrontare le sfide dei tempi presenti e futuri.

Dopo anni il liceo Scientifico Marconi ha di nuovo un dirigente scolastico titolare. Si tratta del professor Antonio Giusa. È il risultato della fase di approvazione del nuovo Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof), che va a definire in modo chiaro identità, obiettivi e prospettive dell’istituto con il dirigente scolastico al centro del rinnovamento. Una figura strategica in grado di garantire continuità di visione, programmazione a medio e lungo termine e rafforzamento dell’identità della scuola. La conoscenza diretta dell’istituto, maturata anche attraverso anni di insegnamento, consente una lettura concreta delle potenzialità e delle esigenze del Liceo Marconi, che grazie al nuovo Ptof ne fa una scuola scientifica solida e rigorosa, attenta allo sviluppo del metodo, del pensiero critico e delle competenze necessarie per affrontare la complessità del mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Liceo scientifico Pronti alle sfide dei tempi Leggi anche: Classifica Eduscopio, Vittorio Emanuele primo liceo scientifico: Pitagora di Pozzuoli primo liceo classico Leggi anche: "La notte dei quattro elementi": il liceo "Leo" celebra il sapere scientifico e umanistico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Liceo scientifico Pronti alle sfide dei tempi. Liceo scientifico Pronti alle sfide dei tempi - Importante offerta per una formazione Stem a 360 gradi ... lanazione.it

Mattinata di paura oggi a San Gavino, in via Tommaseo, nei pressi del Liceo Scientifico "Guglielmo Marconi", dove il forte vento che ha colpito la zona ha provocato il crollo di tre pali della luce. I pali, abbattuti uno dopo l'altro, sono finiti sulle auto parcheggiate - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.