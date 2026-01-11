L’ex talento di Next In Line della WWE, AJ Ferrari, è stato fermato durante un controllo stradale e successivamente arrestato in seguito a un mandato di cattura pendente. Albert Ferrari, noto anche come AJ Ferrari, si trova attualmente coinvolto in questioni legali che attirano l’attenzione degli organi competenti. La vicenda si aggiunge alle recenti difficoltà legali che interessano l’atleta, sollevando interrogativi sulla sua situazione attuale.

Continuano i problemi legali per l’ex talento dei NIL della WWE AJ Ferrari (vero nome Albert Ferrari), che è stato recentemente fermato per un controllo stradale.Secondo quanto riportato dal Daily Nebraskan, un agente della polizia stradale del Nebraska ha fermato Ferrari il 9 gennaio per eccesso di velocità a 145 kmh sulla I-80 in direzione est, vicino a Waverly. Durante il controllo, l’agente ha scoperto che Ferrari aveva un mandato di cattura pendente a suo nome, a quel punto è stato arrestato e condotto nel carcere della contea di Lancaster con l’accusa di latitanza. Il mandato di cattura, emesso nell’ottobre 2025, avrebbe citato Ferrari per evasione dall’arresto ad Allen, in Texas, un sobborgo dell’area di Dallas-Fort Worth. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - L’ex talento di Next In Line della WWE AJ Ferrari è stato arrestato per un mandato di cattura in sospeso

Leggi anche: Almasri arrestato in Libia, bufera delle opposizioni. Chigi replica: “Sapevamo del mandato di cattura”

Leggi anche: Almasri, fonti di governo: “Sapevamo del mandato di cattura libico da gennaio, per questo non è stato consegnato”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giovani e di talento, ecco chi sono i nomi che stanno scrivendo il next chapter dell’industria del furniture Made in Italy, protagonisti di un racconto speciale by MFL-Magazine For Living - facebook.com facebook