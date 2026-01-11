L' ex porchettaro riminese sfida tutti con il suo menù Servo il maiale come dolce Vi spiego la ricetta

L'ex porchettaro di Rimini propone un menù insolito, dove il maiale si trasforma in un dolce. In Romagna, il maiale rappresenta una vera e propria tradizione, valorizzata con rispetto e creatività. Con questa ricetta, si svela un modo originale di gustare un ingrediente simbolo della cultura locale, portando avanti una filosofia di utilizzo completo e sostenibile. Una proposta che invita a riscoprire le radici attraverso un piatto inaspettato.

