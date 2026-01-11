L' ex porchettaro riminese sfida tutti con il suo menù Servo il maiale come dolce Vi spiego la ricetta

L'ex porchettaro di Rimini propone un menù insolito, dove il maiale si trasforma in un dolce. In Romagna, il maiale rappresenta una vera e propria tradizione, valorizzata con rispetto e creatività. Con questa ricetta, si svela un modo originale di gustare un ingrediente simbolo della cultura locale, portando avanti una filosofia di utilizzo completo e sostenibile. Una proposta che invita a riscoprire le radici attraverso un piatto inaspettato.

Dicono che del maiale - che in Romagna rappresenta quasi una divinità laica - non si butti via nulla. E forse Gioacchino Meli, l'ex porchettaro del quartiere Ina Casa, deve aver preso il proverbio un po' troppo alla lettera. Tanto che oltre alla salsiccia, la porchetta e il pulled pork, ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

L'ex porchettaro riminese sfida tutti con il suo menù. Servo il maiale come dolce. Vi spiego la ricetta.

