Lettori | Disservizi allo sportello telematico per l' assitenza domiciliare integrata di Catania

Da cataniatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito pubblichiamo una segnalazione di un lettore riguardante i disservizi riscontrati allo sportello telematico per l’assistenza domiciliare integrata del Comune di Catania. La lettera descrive le difficoltà incontrate in un momento delicato, evidenziando le criticità del servizio. Un’analisi che invita alla riflessione sulle modalità di accesso e gestione delle pratiche di assistenza per le famiglie coinvolte.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che, dopo aver vissuto in prima persona una triste esperienza con il proprio padre, ora scomparso, lamenta disservizi allo sportello telematico per l'assistenza domiciliare integrata del Comune di Catania."Mi chiamo Carmelo La Rocca e scrivo come. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

