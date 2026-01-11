Cristiano Leone, presidente del Santa Maria della Scala, ha annunciato di aver presentato domanda per dirigere i musei nazionali di Roma e i siti archeologici di Capri. Con un impegno basato sul merito, Leone sottolinea la sua passione per le idee e la volontà di contribuire al futuro culturale della città, mantenendo un approccio sobrio e orientato alla crescita delle istituzioni museali.

Presidente Cristiano Leone, Lei è alla guida del Santa Maria della Scala: ha presentato domanda per la direzione dei musei nazionali della città di Roma (Pantheon e Castel Sant’Angelo) e dei musei e parchi archeologici di Capri? "Sì, ho presentato domanda. Sono istituzioni che conosco profondamente e alle quali posso apportare un contributo concreto. Roma è una città dove ho vissuto a lungo e in cui sono radicate molte delle mie esperienze professionali: ho lavorato per l’Accademia di Francia a Roma-Villa Medici, con responsabilità di direzione artistica, curatela e comunicazione, e per importanti progetti del Museo Nazionale Romano e delle Terme di Caracalla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leone sul futuro al Santa Maria: "Io, scelto per merito. Amo le idee, non le ideologie"

