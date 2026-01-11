L' editto venezuelano
L'editto venezuelano evidenzia come alcune forze politiche, sostenendo figure autoritarie come Nicolás Maduro, possano adottare misure restrittive contro i giornalisti. La proposta di liste di proscrizione rappresenta un esempio di limitazione della libertà di stampa e di espressione, suscitando preoccupazione sulla tutela dei diritti fondamentali in Venezuela.
Non c'è tanto da meravigliarsi se un partito che scende in piazza a difendere un dittatore sanguinario come Nicolás Maduro, proponga nel suo Paese le liste di proscrizione per i giornalisti. Secondo un sillogismo rovescio, che farebbe impallidire Aristotele, se tu sei un cronista e fai un'inchiesta che non piace a Report, il programma cult di RaiTre condotto dal collega Sigfrido Ranucci, la Rai deve censurarti perché il servizio pubblico è solo quello che decidono il Movimento 5 stelle e i giornalisti amici loro. Una specie di Editto Venezuelano. E così i Cinque Stelle in commissione di vigilanza hanno chiesto di sospendere me dalla Rai perché dirigo il Giornale, autore di una inchiesta su cui non è arrivata una riga di smentita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Oggi il M5S chiede che io venga censurato in Rai perché non dico quello che mi ordina di dire Conte. E perché il mio giornale fa inchieste. Fra l’altro senza dossierare nessuno. Direi che dopo l’editto bulgaro c’è l’editto venezuelano x.com
