Lecce-Parma 1-1 | Traversa di Bernabé autogol di Gabriel

Nel match tra Lecce e Parma, terminato 1-1, le reti sono state segnate da Bernabé, con un tiro che ha trovato l’autogol di Gabriel. La partita è iniziata subito con un’azione di Stulic, che ha subito dato un segnale di equilibrio tra le due squadre. Un incontro combattuto e rapido, che ha messo in evidenza le dinamiche di entrambe le formazioni in questa fase del campionato.

Nemmeno il tempo di accomodarsi che, pronti, via, Stulic manda di traverso l'antipasto ai tifosi del Parma. Il Lecce passa in vantaggio dopo 52 secondi scarsi grazie al secondo gol in campionato dell'attaccante, bravo a difendere il pallone dall'attacco morbidissimo di Valenti e a girare in porta.

LIVE Lecce-Parma 1-0 Serie A 2025/2026: Ondreijka spazza il pericolo - Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Lecce-Parma 1-0 | Palo di Maleh, crociati inesistenti - Dopo il gol di Stulic al 1', salentini vicino al raddoppio con il palo del centrocampista. parmatoday.it

