Lecce-Parma 1-0 | Bernabé su punizione Falcone para
Nel match tra Lecce e Parma, il risultato si sblocca con una rete di Bernabé su punizione. La partita si sviluppa senza troppi sussulti, con il Parma che cerca di rispondere alle iniziative del Lecce. Apre le danze una conclusione di Stulic, ma Falcone si distingue parando un tentativo che avrebbe potuto cambiare l’andamento dell’incontro.
Nemmeno il tempo di accomodarsi che, pronti, via, Stulic manda di traverso l’antipasto ai tifosi del Parma. Il Lecce passa in vantaggio dopo 52 secondi scarsi grazie al secondo gol in campionato dell’attaccante, bravo a difendere il pallone dall’attacco morbidissimo di Valenti e a girare in porta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Lecce-Torino diretta, Falcone para un rigore al 90'
Leggi anche: Juve Lecce 1-1 LIVE: errore dal dischetto per David! Para Falcone
Lecce-Parma, sfida salvezza; Lecce–Parma, le formazioni ufficiali; Lecce-Parma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Dove vedere Lecce-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Serie A, dopo 45' Lecce-Parma 1-0 - 0 Il Lecce si porta in vantaggio dopo soli 53 secondi grazie al gol di Štulic, che riceve un pallone da Banda, si gira superando Valenti e batte Corvi con un preciso di ... msn.com
LIVE Lecce-Parma 1-0 Serie A 2025/2026: Ondreijka spazza il pericolo - Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Gol-lampo di Stulic e un palo di Maleh: meglio il Lecce del Parma, 1-0 al 45' al Via del Mare - Si conclude al Via del Mare la prima frazione di gara fra Lecce e Parma. tuttomercatoweb.com
Serie A'da Lecce - Parma karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com
Le scelte di Di Francesco e Cuesta per il lunch match tra Lecce e Parma - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.