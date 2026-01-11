Lecce-Parma 1-0 | Bernabé su punizione Falcone para

Da parmatoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Lecce e Parma, il risultato si sblocca con una rete di Bernabé su punizione. La partita si sviluppa senza troppi sussulti, con il Parma che cerca di rispondere alle iniziative del Lecce. Apre le danze una conclusione di Stulic, ma Falcone si distingue parando un tentativo che avrebbe potuto cambiare l’andamento dell’incontro.

Nemmeno il tempo di accomodarsi che, pronti, via, Stulic manda di traverso l’antipasto ai tifosi del Parma. Il Lecce passa in vantaggio dopo 52 secondi scarsi grazie al secondo gol in campionato dell’attaccante, bravo a difendere il pallone dall’attacco morbidissimo di Valenti e a girare in porta. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lecce-Torino diretta, Falcone para un rigore al 90'

Leggi anche: Juve Lecce 1-1 LIVE: errore dal dischetto per David! Para Falcone

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lecce-Parma, sfida salvezza; Lecce–Parma, le formazioni ufficiali; Lecce-Parma: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Dove vedere Lecce-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

lecce parma 1 0Serie A, dopo 45' Lecce-Parma 1-0 - 0 Il Lecce si porta in vantaggio dopo soli 53 secondi grazie al gol di Štulic, che riceve un pallone da Banda, si gira superando Valenti e batte Corvi con un preciso di ... msn.com

lecce parma 1 0LIVE Lecce-Parma 1-0 Serie A 2025/2026: Ondreijka spazza il pericolo - Parma: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

lecce parma 1 0Gol-lampo di Stulic e un palo di Maleh: meglio il Lecce del Parma, 1-0 al 45' al Via del Mare - Si conclude al Via del Mare la prima frazione di gara fra Lecce e Parma. tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.