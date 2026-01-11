le volpi in scena alla sala umberto con giorgio colangeli e manuela mandracchia

Le volpi, in scena alla Sala Umberto, vede protagonisti Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato. Lo spettacolo propone una riflessione sulla corruzione e le dinamiche di potere, offrendo un’interpretazione accurata e sobria di temi attuali. La rappresentazione si inserisce nel panorama teatrale come un’occasione per affrontare questioni sociali con sensibilità e profondità.

Le volpi arriva alla Sala Umberto: in scena Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato in un testo che affronta il tema della corruzione e delle dinamiche di potere. Lo spettacolo Le volpi di Lucia Franchi e Luca Ricci, della compagnia CapoTrave – testo nella terna dei finalisti nominati ai Premi Ubu 2024 nella categoria ‘Miglior nuovo testo italianoscrittura drammaturgica’ – con all’attivo 90 date in tutta Italia, arriva a Roma, al Teatro Sala Umberto, dove sarà in programma da mercoledì 14 a domenica 18 gennaio 2026. Protagonisti della messa in scena, Giorgio Colangeli, noto volto cinematografico, tra i protagonisti del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Manuela Mandracchia, pluripremiata attrice diretta dai più importanti registi di teatro e cinema come Luca Ronconi e Massimo Castri, e Federica Ombrato, giovane promessa della scena italiana, che in passato ha lavorato anche con Marco Bellocchio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

