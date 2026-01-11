Le vite parallele di Giuseppe Bertaccini | vocazione religiosa direzione di banca Sgabanaza
Giuseppe Bertaccini, ottantenne, ha attraversato diverse tappe della sua vita, tra vocazione religiosa, incarichi in banca e coinvolgimenti nel mondo dello spettacolo con Sgabanaza. La sua esperienza unisce passioni e professioni, riflettendo un percorso ricco di sfumature. L'incontro di martedì scorso ha rivelato come, nonostante il tempo, la sua mente rimanga agile e proiettata verso il futuro, mantenendo vivo lo spirito di gioventù.
Giuseppe ha compiuto ottant’anni. Ho trascorso con lui il pomeriggio di martedì scorso e certifico che pare, per rapidità di ragionamento e sguardo al futuro, il ragazzo esuberante, discolo, che fu un tempo. Mentre parlavamo pensavo che il suo stato attuale contraddice la folgorante barzelletta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
