Le vite parallele di Giuseppe Bertaccini | vocazione religiosa direzione di banca Sgabanaza

Giuseppe Bertaccini, ottantenne, ha attraversato diverse tappe della sua vita, tra vocazione religiosa, incarichi in banca e coinvolgimenti nel mondo dello spettacolo con Sgabanaza. La sua esperienza unisce passioni e professioni, riflettendo un percorso ricco di sfumature. L'incontro di martedì scorso ha rivelato come, nonostante il tempo, la sua mente rimanga agile e proiettata verso il futuro, mantenendo vivo lo spirito di gioventù.

