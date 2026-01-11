le sceneggiatrici di kpop demon hunters firmeranno lo script del reboot di attack of the fifty foot woman

Le sceneggiatrici di KPop Demon Hunters sono state scelte per scrivere il copione del reboot di Attack of the Fifty Foot Woman, diretto da Tim Burton e prodotto da Margot Robbie. Annunciato oltre un anno fa, il progetto mira a rivisitare il classico con un approccio moderno. Questa scelta segna un passo importante nel rinnovamento della celebre pellicola, che si prepara a tornare sul grande schermo con una nuova interpretazione.

Il film che verrà diretto da Tim Burton e prodotto da Margot Robbie, annunciato oltre un anno fa, ha trovato chi si occuperà dello script Tim Burton sembra abbia intenzione di riportare sul grande schermo Attack of the Fifty Foot Woman e il progetto, come rivelato ieri da Variety, ha trovato le sue sceneggiatrici. Saranno infatti Danya Jimenez e Hannah McMechan a firmare lo script del progetto che verrà realizzato da Warner Bros. I primi dettagli del reboot Il lungometraggio è in fase di sviluppo fin dal 2024 e l'obiettivo è di riportare nelle sale la storia dell'ereditiera che inizia a crescere in modo incontrollato dopo un incontro alieno, decidendo di vendicarsi del marito che l'ha tradita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

