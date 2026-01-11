Le prime parole di Can Yaman dopo il rilascio | Cara stampa italiana vi pare che vado in giro con delle sostanze?
Dopo il rilascio avvenuto ad Istanbul, Can Yaman ha rivolto una semplice domanda alla stampa italiana:
Can Yaman è tornato in Italia dopo essere stato rilasciato a poche ore dall'arresto ad Istanbul nell'ambito di un'indagine antidroga. L'attore si rivolge alla stampa italiana dicendo: "Non fare l'errore di copiare le notizie che arrivano dal Bosforo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
