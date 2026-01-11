Le pillole di Polly: recensione di “A Roma non ci sono le montagne” di Ritanna Armeni Ambientato nel marzo del 1944, il romanzo di Ritanna Armeni ripercorre un periodo difficile per Roma, sotto l’occupazione nazista. Attraverso una narrazione sobria e accurata, l’autrice offre uno sguardo attento sulla vita quotidiana e le sfide di quegli anni. Questa recensione analizza le tematiche e lo stile dell’opera, evidenziando il valore storico e letterario di un

È il marzo del ’44, e già da vari mesi Roma deve sopportare il giogo dello spietato invasore nazista. Di fronte alla crudeltà senza limiti dei nemici, il popolo romano sembra sonnecchiare; apparentemente, il terrore di ritorsioni lo rende incapace di reagire. Ma non è così; anche Roma ha la sua resistenza. Tuttavia, organizzarla è più difficile che al Nord, dove i partigiani possono rifugiarsi sulle montagne, che nella zona della capitale non ci sono. Ciononostante, alcuni valorosi hanno deciso di opporsi all’oppressore e portano avanti la lotta partigiana come possono. Le difficoltà sono tante, perché i vertici della resistenza sono divisi in comitati, portavoci di opinioni politiche in contrasto l’una con l’altra, e sprecano molto tempo a cercare di prevalere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “A Roma non ci sono le montagne” di Ritanna Armeni

Leggi anche: Le pillole di Polly: recensione di “Le piccole libertà” di Lorenza Gentile

Leggi anche: Le pillole di Polly: recensione di “Tanta ancora vita” di Viola Ardone

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le pillole di Polly: recensione di Se i gatti potessero parlare di Piergiorgio Pulixi.

Le pillole di Polly: recensione di “Se i gatti potessero parlare” di Piergiorgio Pulixi - Loro, quando avevano un problema con qualcuno usavano la clava, e vinceva il migliore. romadailynews.it

Pillole di Genova&Genoa della Famiglia DeRossi-Ferberbaum di Sarah Felberbaum - facebook.com facebook