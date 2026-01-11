Le pasquelle alla ’Camilla Spighi’ tornano anche quest’anno, coinvolgendo numerose famiglie e realtà locali nella tradizione della vigilia della Befana. Tra canti e musiche, le esibizioni si sono svolte in vari ambienti, dai bar alle case di riposo, culminando nel consueto concerto al Teatro Garibaldi di S.. Un momento di condivisione che rafforza il senso di comunità e tradizione locale.

Anche quest’anno, grande successo, partecipazione, gradimento, per le tradizionali pasquelle, che hanno inondato di canti e musiche, durante la giornata della vigilia della Befana, tante case, tante famiglie, bar, ristoranti, alberghi, centri sociali, case residenziali per anziani, oltre ad esibirsi nel seguitissimo concerto che si tiene ogni anno a Teatro Garibaldi di S.Piero. Pasquelle con strofe e rime per cantare la Natività e, da un po’ di anni in alcuni paesi, anche con stornelli intinti nell’ironia e nel sarcasmo riguardo vicende mondiali e locali. E i simpatici gruppi di pasquellanti hanno encomiabilmente portato i loro stornelli anche alla residenza anziani ’ Camilla Spighi ’ di Bagno di Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le pasquelle alla ’Camilla Spighi’

Leggi anche: Il sindaco Spighi con gli Alpini alla Rondinaia: "Solidarietà e fratellanza continuano a vivere"

Leggi anche: I Royal, avidi lettori, hanno tutti gusti diversi. Kate Middleton preferisce i classici, Camilla le storie romantiche. E Carlo III si dà alla storia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Si rinnova la tradizione delle Pasquelle, lunedì al Garibaldi - Lunedì, 5 gennaio, anche in Alto Savio echeggerà la musica dei canti delle Pasquelle dal crinale di Balze di Verghereto sino al suo fondovalle, passando quindi anche per Bagno di Romagna, San Piero e ... ilrestodelcarlino.it

Da Maineri la libreria di Ovada ci sono i libri di Camilla e Nico di Pasquale, di Piccardo. Di Timossi. Manca il mio, dandy senza tuba e il perchè è chiaro, ovvio, naturale. Io non ci sono perchè vado a ruba. Tutti hanno letto, a Uò, I prati bruciare - facebook.com facebook