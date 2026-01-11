Le pagelle del Forlì | voti alti in difesa e a centrocampo Fra i pali esordio inatteso e positivo per Veliaj
Le pagelle del Forlì evidenziano un’ottima prestazione in difesa e a centrocampo. Tra i protagonisti, Veliaj si distingue per il suo esordio positivo, con un voto di 7. Al suo primo intervento, ha parato efficacemente su Tenkorang, dimostrando sicurezza nonostante la scelta tecnica del mister e le condizioni di Martelli, debilitato dalla febbre durante la settimana.
Veliaj 7: all’inatteso esordio al posto di Martelli (per scelta tecnica spiegherà il mister, ma col titolare comunque in settimana debilitato dalla febbre), compie subito una bella parata su Tenkorang. Poi è decisivo su Di Marco a inizio ripresa, blindando il pareggio. Prova indubbiamente positiva, ma dovrà allenare il piede nei rilanci. Manetti 6,5: prova a spingere come sempre e si mette stavolta in luce. L’azione migliore a fine primo tempo con un cross che Petrelli non sfrutta. Nella ripresa esce per un acciacco muscolare (21’ st Mandrelli 7: entra a freddo, ma è dinamico e si procura una punizione pericolosa, che Macrì non sfrutta). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Pagelle Parma-Milan, i voti del CorSport: difesa tutta bocciata. Estupinan …
Leggi anche: Pagelle Inter Lazio, brilla Barella a centrocampo: tutti i voti
Le pagelle del Forlì: voti alti in difesa e a centrocampo. Fra i pali esordio inatteso e positivo per Veliaj - Veliaj 7: all’inatteso esordio al posto di Martelli (per scelta tecnica spiegherà il mister, ma col titolare comunque in ... sport.quotidiano.net
https://www.sportakm0.com/serie-c-girone-b/pagelle-forli-arezzo-venturi-e-mawuli-sono-da-lode-16532 Pagelle Forlì-Arezzo: Venturi e Mawuli sono da lode. L' articolo su sportakm0.com - facebook.com facebook
Il Grifo ritrova gli artigli e cala il poker sul Forlì (4-0) | Pagelle #tuttoggi #Perugia #Sport #evidenza #forli #pagelle #perugia | x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.