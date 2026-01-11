Le opposizioni in piazza | Votiamo no alla riforma fermiamo questa deriva

Le opposizioni in piazza esprimono un chiaro “No” alla riforma, sottolineando la necessità di fermare quella che percepiscono come una deriva. Leader del centrosinistra e rappresentanti della Cgil si sono uniti nella presentazione del Comitato della società civile, che si propone di promuovere la partecipazione e il confronto civico contro la proposta di separazione delle carriere dei magistrati.

Uniti per dire No, con la speranza di unirsi per governare. Questo, in estrema sintesi, in senso della partecipazione dei leader del centrosinistra e della Cgil alla presentazione del Comitato della società civile per il No al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. "Primo passo per puntare al governo del paese", come riconosce la segretaria dem Elly Schlein. Partita ancora in salita. Anche in considerazione del fatto che il governo intende fissare al 22 e 23 marzo la data della consultazione, senza cioè aspettare la chiusura della raccolta di firme in corso – arrivata a quota 300 mila – che avrebbe tempo fino al 30 gennaio.

